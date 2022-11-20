Шкаф-купе Классика

13 оценок

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Шкаф-купе Классика

4.8
120 690 ₽
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Шкаф Классика
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Шкаф Классика

Характеристики товара

Описание

Длина: 1200 мм

Высота: 2030 мм

Глубина: 600 мм

Вес: 65 кг

Материал: бук, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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