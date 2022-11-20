Длина: 1200 мм
Высота: 2030 мм
Глубина: 600 мм
Вес: 65 кг
Материал: бук, МДФ
Барный стул Аверса белый/ бук
Барный стул Диего
Барный стул Авимор
Барный стул Айкава
Барный стул Айкава регулируемый
Барный стул Алагир
Барный стул Албена
Детский растущий стул Хохлома
Детский растущий стул Гжель
Детский растущий стул Ребенок
Детский растущий стул Ярило
Детский растущий стул белый
Стул складной Mason голубой
Стул складной Mason желтый
Стул складной Mason белый
Колонка Шевалье №2
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Металлический шкаф КД-1
Металлический шкаф КД-144