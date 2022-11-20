Характеристики товара
Описание
Длина 800 мм
Высота 1880 мм
Ширина 595 мм
Вес: 55 кг
Материал: ЛДСтП 16 мм
Медицинский шкаф ШМСО-01-«ЕЛАТ» предназначен для хранения специальной одежды. Шкаф используется в процедурных, смотровых кабинетах, кабинетах врачей, и других помещениях, требующих проведения дезинфекционной обработки.Шкаф включает в себя нишу с полкой (расположена сверху), которая закрывается двумя дверьми. В нём встроена штанга для вешалок. Двери установлены с помощью 4-х шарнирных петель и на них закреплена хромированная мебельная ручка.