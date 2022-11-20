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Шкаф медицинский для специальной одежды - фото 1

Шкаф медицинский для специальной одежды

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Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
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Шкаф для медикаментов "Медицинофф"

Характеристики товара

Описание

Длина 800 мм

Высота 1880 мм

Ширина 595 мм

Вес: 55 кг

Материал: ЛДСтП 16 мм

Медицинский шкаф ШМСО-01-«ЕЛАТ» предназначен для хранения специальной одежды. Шкаф используется в процедурных, смотровых кабинетах, кабинетах врачей, и других помещениях, требующих проведения дезинфекционной обработки.Шкаф включает в себя нишу с полкой (расположена сверху), которая закрывается двумя дверьми. В нём встроена штанга для вешалок. Двери установлены с помощью 4-х шарнирных петель и на них закреплена хромированная мебельная ручка.

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