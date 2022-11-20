Шкаф Парма №1
58 490 ₽
Длина: 610 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 450 мм
Вес: 48 кг
Материал: бук, МДФ, экокожа
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