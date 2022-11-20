Шкаф Парма №1

13 оценок

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Шкаф Парма №1

4.2
58 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина: 610 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм

Вес: 48 кг

Материал: бук, МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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