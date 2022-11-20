Шкаф раздевальный CL-12

12 оценок

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Шкаф раздевальный CL-12

4.2
13 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для раздевалок изготовлен из стали 0,7мм.
Окрашен серой порошковой краской.2 секции, 2 полки, перекладина, 2 замка.
Особенность данной модели, то что она поделена на два равных отделения, которые запираются на собственный замок. Это позволяет, использовать данный шкаф для раздевания двух человек одновременно.

Шкаф поставляется в разобранном виде! Для сборки требуется заклепочник!

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Длина500 мм
  • Ширина300 мм
  • Вес27 кг

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