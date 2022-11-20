Шкаф раздевальный CL-14

12 оценок

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Шкаф раздевальный CL-14

4.3
14 290 ₽
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Шкаф раздевальный CL-12
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Шкаф раздевальный CL-12

Характеристики товара

Описание

Шкаф раздевальный металлический изготовлен из стали 0,7мм.
Окрашен серой порошковой краской.
4 секции, 4 замка.
Особенность этой модели, в том что она поделена на четыре равных отделения, которые запираются на собственный замок. Это позволяет, использовать данный шкаф для раздевания четырех человек одновременно.
Такие шкафы часто используют в крупных магазинах для хранения сумок покупателей.

Шкаф поставляется в разобранном виде! Для сборки требуется заклепочник!

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Длина500 мм
  • Ширина300 мм
  • Вес28 кг

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