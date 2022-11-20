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Шкаф Салермо № 2 двустворчатый с ящиком - фото 1Шкаф Салермо № 2 двустворчатый с ящиком - фото 2Шкаф Салермо № 2 двустворчатый с ящиком - фото 3

Шкаф Салермо № 2 двустворчатый с ящиком

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия спальни «Салермо» создана для ярких и креативных подростков. Интересный дизайн и необходимый функционал порадует вас и вашего ребенка!
Шкаф – обязательный предмет мебели в любой спальне. Вместительная модель двустворчатого шкафа «Салермо» оснащена двумя выкатными штангами и нижним ящиком на шариковых направляющих. В такой шкаф поместится много одежды и других предметов гардероба.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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