Характеристики товара
Описание
Серия спальни «Салермо» создана для ярких и креативных подростков. Интересный дизайн и необходимый функционал порадует вас и вашего ребенка!
Шкаф – обязательный предмет мебели в любой спальне. Вместительная модель двустворчатого шкафа «Салермо» оснащена двумя выкатными штангами и нижним ящиком на шариковых направляющих. В такой шкаф поместится много одежды и других предметов гардероба.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина900 мм
- Глубина400 мм
- Страна изготовленияРоссия