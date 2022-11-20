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Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» - фото 1Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» - фото 2Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» - фото 3

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

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Характеристики товара

Описание

Шкаф-сервант в стиле лофт «Сетка Серв». В основе идеи данного шкафа лежат инструментальные шкафы, изначально применяемые в цехах и столярных мастерских.

Внутри шкафа 5 полок из сосны клееной. Подходит для кухни как сервант, прихожих, зон отдыха и ванной комнаты. Для магазинов, выставочных павильонов и офисов. Прекрасно впишется в лофт и индустриальный интерьер. Полки сделаны на полную глубину шкафа 40 см. Ножки шкафа регулируемые, вы можете поднять его еще на 5см.

Возможно заказать шкаф под свои размеры. Выбрать любой цвет под свой интерьер. По умолчанию есть варианты в белом и черном цветах. Шкаф-сервант в стиле лофт «Сетка Серв» сделан из металлического уголка 32мм, проволочной сетки и трубы и полосы 30х4мм. Укомплектован пятью полками толщиной 28мм из сосны клееной, обработанной морилкой, маслом и воском . Рычаг двери может запираться на навесной замок.

Конструкция полностью сварная. Не требует сборки. Из этого следует прочность и надежность.

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Основные характеристики

  • Высота1680 мм
  • Ширина440 мм
  • Длина820 мм
  • Вес75 кг
  • Количество мест1

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