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Шкаф Сейдиль антрацит

Артикул: CH-068-548
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина573 мм
  • Высота2052 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветантрацит

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