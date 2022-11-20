Шкаф Шевалье

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Шкаф Шевалье

4.5
54 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Шкаф Классика
Шкаф Классика
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Шкаф Классика

Характеристики товара

Описание

Длина: 570 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм

Вес: 54.2 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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