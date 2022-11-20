Длина: 570 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 450 мм
Вес: 54.2 кг
Материал: МДФ, экокожа
Барный стул Баткен светлый регулируемый
Барный стул Баткен черный регулируемый
Барный стул Албена пластик
Барный стул Батнер пластик белый
Барный стул Батнер пластик голубой
Барный стул Батнер пластик зеленый
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Стул пластиковый Mork на ножках
Стул пластиковый Mindy
Стул пластиковый Mindy на полозьях
Стул пластиковый Mindy на металлической основе
Стул пластиковый Mindy на колесной основе
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях