Шкаф Шевалье №2

6 оценок

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Шкаф Шевалье №2

4.2
55 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина: 570 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм

Вес: 55.3 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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