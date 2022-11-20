Длина: 570 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 450 мм
Вес: 55.3 кг
Материал: МДФ, экокожа
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Стул барный пластиковый Mariquita
Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita
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Стул пластиковый Mariquita
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