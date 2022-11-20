Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота2050 мм
- Ширина550 мм
- Длина700 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый, серый
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Стеллаж передвижной Э-248-СП
Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП
Шкаф для одежды CL-1-400
Шкаф раздевальный CL-12
Барный шкаф Валенса
Шкаф Бари №2
Шкаф Скарборо, венге, 90 x 40 x 205 см
Шкаф Скарборо, вяз, 90 x 40 x 205 см
Шкаф Скарборо, акация, 90 x 40 x 205 см
Шкаф Скарборо, клён, 90 x 40 x 205 см
Гардероб Лофт 5 в 1
Шкаф-купе для одежды с заркалами, венге
Шкаф-купе для одежды с заркалами, вяз
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см