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Шкаф Скарборо, клён, 70 x 55 x 205 см - фото 1

Шкаф Скарборо, клён, 70 x 55 x 205 см

10 оценок
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Характеристики товара

Описание


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Основные характеристики

  • Высота2050 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина700 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый
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