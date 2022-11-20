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Шкаф Скарборо, вяз, 70 x 40 x 205 см - фото 1

Шкаф Скарборо, вяз, 70 x 40 x 205 см

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • Высота2050 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина700 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый

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