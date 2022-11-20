Шкаф поставляется в разобранном виде! Для сборки требуется заклепочник!
Вы можете заказать услугу сборки шкафа на нашем складе и доставку уже собранного!
Сушильный шкаф HotStorm предназначен для спортивной и пожарной формы, спецодежды. Также в нем можно сушить обувь, уличные вещи, аксессуары (перчатки, головные уборы)
Преимущества:
* модель сушит мягко и не портит одежду;
* камера равномерно прогревается изнутри;
* защита от перегрева предотвращает поломки;
* шкаф имеет большой объем загрузки;
* белый цвет корпуса выгодно дополнит любой интерьер.
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