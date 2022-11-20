Длина: 510 мм
Ширина: 650 мм
Высота: 2000 мм
Вес: 64.5 кг
Верхняя часть корпуса разделена глухой перегородкой на отделение для сушки одежды и отделение для хранения спортивного инвентаря (например лыж) и закрывается двумя дверьми, в одной из которых установлен ригельный замок, запирающий одновременно обе двери. Внутри отделение для одежды снабжено съемной сетчатой полкой для подвешивания плечиков с одеждой, держателями для обуви и перчаток.
В крышке шкафа расположено отверстие для выхода воздуха. В комплекте фланец для подключения к внешней системе вентиляции. Нижняя подставка шкафа представляет собой сварную конструкцию из листовой стали и являющейся базовым элементом, на котором собирается шкаф. Внутри корпуса подставки встроен блок нагрева.Блок нагрева состоит из: тангенциального вентилятора, игольчатого слюдяного нагревателя, датчика контроля температуры и электронного блока управления. Кнопки управления и световая индикация режимов работы расположены на лицевой стороне блока нагрева. В качестве защиты от перегрева используется термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение).
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Новогодний чехол на стул 01
Стол Лестер
Комплект уличной мебели Ницца
Стеллаж Касия, дуб баррик
Стеллаж Касия, туя светлая
Стеллаж Доминик М-19
Стеллаж Касия 4, венге
Стеллаж Касия 4, ясень светлый
Подстолье ER 3063H
Стол массажный Профи люкс стационарный
Стол массажный Профи 2 на гидравлике
Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A
Стол массажный Практик на гидравлике
Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике
Массажный стол двухсекционный FМ2/2
Стол массажный Профи 3 на гидравлике
Стол массажный ММКК-1, одномоторный
Кушетка массажная КСМ02
Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам