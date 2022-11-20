Шкаф сушильный Универсал-2000Н

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Шкаф сушильный Универсал-2000Н

4.6
83 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Тумба лабораторная ТЛ 117
Тумба лабораторная ТЛ 117
Следующий Стационарный массажный стол FIX MT1
Тумба лабораторная ТЛ 117

Характеристики товара

Описание

Длина: 510 мм

Ширина: 650 мм

Высота: 2000 мм

Вес: 64.5 кг

Верхняя часть корпуса разделена глухой перегородкой на отделение для сушки одежды и отделение для хранения спортивного инвентаря (например лыж) и закрывается двумя дверьми, в одной из которых установлен ригельный замок, запирающий одновременно обе двери. Внутри отделение для одежды снабжено съемной сетчатой полкой для подвешивания плечиков с одеждой, держателями для обуви и перчаток.

В крышке шкафа расположено отверстие для выхода воздуха. В комплекте фланец для подключения к внешней системе вентиляции. Нижняя подставка шкафа представляет собой сварную конструкцию из листовой стали и являющейся базовым элементом, на котором собирается шкаф. Внутри корпуса подставки встроен блок нагрева.Блок нагрева состоит из: тангенциального вентилятора, игольчатого слюдяного нагревателя, датчика контроля температуры и электронного блока управления. Кнопки управления и световая индикация режимов работы расположены на лицевой стороне блока нагрева. В качестве защиты от перегрева используется термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение).

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Длина510 мм
  • Ширина650 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
15

Стол Лестер

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
14 900
Оптовая цена
12

Комплект уличной мебели Ницца

Настоящее фото товара Стеллаж Касия, дуб баррик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
9

Стеллаж Касия, дуб баррик

Настоящее фото товара Стеллаж Касия, туя светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
11

Стеллаж Касия, туя светлая

Настоящее фото товара Стеллаж Доминик М-19, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стеллаж Доминик М-19

Настоящее фото товара Стеллаж Касия 4, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Стеллаж Касия 4, венге

Настоящее фото товара Стеллаж Касия 4, ясень светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Стеллаж Касия 4, ясень светлый

Подстолье ER 3063HНастоящее фото товара Подстолье ER 3063H, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
15

Подстолье ER 3063H

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол массажный Профи люкс стационарный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена
15

Стол массажный Профи люкс стационарный

Настоящее фото товара Стол массажный Профи 2 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена
5

Стол массажный Профи 2 на гидравлике

Стационарный массажный стол деревянный FIX-0AНастоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
8

Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A

Настоящее фото товара Стол массажный Практик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена
11

Стол массажный Практик на гидравлике

Настоящее фото товара Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена
10

Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике

Настоящее фото товара Массажный стол двухсекционный FМ2/2, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена
9

Массажный стол двухсекционный FМ2/2

Настоящее фото товара Стол массажный Профи 3 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
15

Стол массажный Профи 3 на гидравлике

Настоящее фото товара Стол массажный ММКК-1, одномоторный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
Оптовая цена
13

Стол массажный ММКК-1, одномоторный

Настоящее фото товара Кушетка массажная КСМ02, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
12

Кушетка массажная КСМ02

Настоящее фото товара Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
11

Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам