Характеристики товара
Описание
Шкаф-вешалка лофт «Сетка Ш» сделан из металлической трубы, уголка и сетки металлической. В комплекте 5 крючков. Полки из сосны клееной. Подходит для жилых и рабочих зон, а также для демонстрации товаров в магазинах или на выставках.
Полки сделаны на полную глубину. Шкаф мобилен, на четырех массивных поворотных колесах. Вы можете заказать такой шкаф под свои размеры. Выбрать любой цвет по свой интерьер. По умолчанию есть варианты в белом и черном цветах.
Конструкция полностью сварная. Не требует сборки. Из этого следует прочность и надежность. Полки сделаны на полную глубину шкафа 60см. Шкаф укомплектован поворотными колесиками.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина600 мм
- Длина1000 мм
- Вес87 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветбелый, черный