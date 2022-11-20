Характеристики товара
Описание
- Компактный штабелируемый табурет
- Металлический каркас собран из стальных овальных труб 30х15мм с толщиной стенки 1,5 мм, что делает табурет надежным и устойчивым.
- Сидение с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
- Цвет сидения белый, черный, дуб сонома, венге, дуб горный.
- Базовый цвет каркаса в 3х вариантах: серебристый, белый, черный.
Компактный кухонный табурет «Фолио» на трёх ножках – хорошая альтернатива складным стульям.
Размеры табурета:
длина 34 см
ширина 34 см
высота 46 см.
Расстояние между опорами составляет 44 см, что обеспечивает высокую устойчивость изделия.
Ножки табурета изготавливаются из профильной полуовальной трубы 30х15 мм со стенкой 2 мм и окрашиваются порошковым полиэфирным полимером высокой твердости. Сидушка выполнена в форме скругленного треугольника из 16 мм ЛДСП экологического класса Е1. На кромку устанавливается противоударный 2-х мм пластик.
Табурет не занимает много места, поскольку легко штабелируется. Стальная основа обеспечивает высокую прочность, поэтому табурет выдерживает 120 кг. Универсальность и простота изделия позволяет использовать его на кухне, в прихожей, дома или на даче.
Поставляется в разобранном виде в коробке с комплектом инструмента для сборки.
Основные характеристики
- Длина340 мм
- Ширина340 мм
- Высота460 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяЛДСП
- Материал каркасаметалл