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Сибити графит серый / дуб сонома

Артикул: CH-068-430
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина600 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый, Дуб сонома

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