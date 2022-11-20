Характеристики товара
Описание
Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает его особенно популярным. Каждое сиденье проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Сиденье для парикмахерского кресла может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.
Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Вес12.6 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия