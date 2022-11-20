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Сидение кресла ТРОЯ - фото 1

Сидение кресла ТРОЯ

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Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает его особенно популярным. Каждое сиденье проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Сиденье для парикмахерского кресла может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.

Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина510 мм
  • Вес12.6 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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