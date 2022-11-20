+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Сиденье для качелей Atol от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Сиденье для качелей Atol

          4.5
          Оптовая цена
          18 330 ₽
          При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Сиденье для качелей Atol
          Сиденье для качелей Atol
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Сиденье для качелей Atol

          4.5
          18330 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Качели Валенсия
          Качели Валенсия
          Следующий Качели Atol без тента
          Качели Atol без тента

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Материал каркасасосна

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          2 890 ₽3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Настоящее фото товара Стол Клермон HPL, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 490 ₽9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Клермон HPL
          Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
          45 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Columbia set 5
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover-4%
          1 540 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
          Настоящее фото товара Стол складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Flakaberg
          Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
          11 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Лежак-качалка Концепт
          Настоящее фото товара Стул Вельс плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Вельс плетеный
          Настоящее фото товара Банкетка Калабрия, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Банкетка Калабрия
          Настоящее фото товара Пуф Матера, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Матера
          Настоящее фото товара Кресло-качалка Андорра, произведённого компанией ChiedoCover
          16 450 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло-качалка Андорра

          Другие товары из раздела качели

          Настоящее фото товара Качели Atol, произведённого компанией ChiedoCover
          33 710 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Качели Atol
          Настоящее фото товара Качели Primo, произведённого компанией ChiedoCover
          53 440 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Качели Primo
          Настоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Качели Эстер
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
          48 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол с качелями - лофт, двухместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, четырехместная, произведённого компанией ChiedoCover
          58 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, четырехместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, шестиместная, произведённого компанией ChiedoCover
          62 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, шестиместная
          Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели лофт садовые
          Настоящее фото товара Качели Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
          40 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Палермо
          Настоящее фото товара Качели Swing-76, произведённого компанией ChiedoCover
          39 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Swing-76
          Настоящее фото товара Качели Мастак Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
          34 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Мастак Премиум