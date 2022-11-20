Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Ширина700 мм
- Глубина380 мм
- Материалметалл
- Цветсиний
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Подстолье чугунное Марко КР
Подстолье чугунное Manta
Подстолье чугунное 1214
Подстолье металлическое 1280EM
Подстолье чугунное 1082EM
Подстолье чугунное 1041
Подстолье Эдмонт, 1000мм
Сундук Воспоминания о путешествии
Тумба Автомобильные номера
Тумба открытая Тербон, венге
Тумба открытая Тербон, вяз
Тумба открытая Тербон, акация
Тумба открытая Тербон, клён
Тумба с нишей и ящиком Тербон, венге
Тумба с нишей и ящиком Тербон, вяз
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден