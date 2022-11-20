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Синий комод старинный морской контейнер - фото 1Синий комод старинный морской контейнер - фото 2Синий комод старинный морской контейнер - фото 3

Синий комод старинный морской контейнер

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина380 мм
  • Материалметалл
  • Цветсиний

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