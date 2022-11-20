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Система оповещения клиентов K-610

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Система оповещения клиентов K-TP15-W

Характеристики товара

Описание

Принцип работы:

Клиент подходит к кассе и делает свой заказ, оплачивает его и получает пейджер. С этим пейджером клиент идет в зал, где ожидает свой заказ. Как только блюдо готово, кассир нажимает кнопку на блоке вызова. Пейджер гостя сигнализирует о том, что блюдо готово и его можно забирать. Клиент подходит к кассе, возвращает пейджер и получает свой заказ.

Особенности модели:

Особенностью данной модели является наличие цифровой индикации на пейджере. В комплект входит 16 пейджеров и базовый блок. Имеет 3 вида оповещения о вызове: вибрация, звук, световой индикатор

Размер ≈157x234x36 мм
Цвет темно-красный
Радиус приёма сигнала не менее 100 метров
Крепление устанавливается на стол
Рабочая частота 433,92 МГц
Материал пластик
Питание от сети через адаптер 220В (входит в комплект поставки)
Индикация вызова световая индикация, звук, вибрация
Особенности блок вызова/зарядная станция, 16 пейджеров

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