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Система оповещения клиентов K-850

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Система оповещения клиентов K-TP15-W

Характеристики товара

Описание

Принцип работы:

Клиент подходит к кассе и делает свой заказ, оплачивает его и получает пейджер. С этим пейджером клиент идет в зал, где ожидает свой заказ. Как только блюдо готово, кассир нажимает кнопку на блоке вызова. Пейджер гостя сигнализирует о том, что блюдо готово и его можно забирать. Клиент подходит к кассе, возвращает пейджер и получает свой заказ.

Особенности модели:

Особенностью данной модели является наличие цифровой индикации на пейджере. В комплект входит 10 пейджеров и базовый блок. Имеет 3 вида оповещения о вызове: вибрация, звук, световой индикатор.

Размер Блок клавиатуры - 150x103x54 мм Зарядное устройство- 90x90x19 мм Пейджер - 68x67x14 мм
Цвет красный
Радиус приёма сигнала не менее 100 метров
Крепление устанавливается на стол
Рабочая частота 433,92 МГц
Материал пластик
Питание Блок клавиатуры - от сети DC5V / 1A адаптер питания Зарядное устройство - DC5V / 4A адаптер питания Пейджер - DC3.7V (литий-полимерная аккумуляторная батарея)
Индикация вызова световая индикация, звук, вибрация
Особенности блок вызова/зарядная станция, 10 пейджеров

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