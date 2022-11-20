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Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 1Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 2Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 3Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 4Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 5Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 6Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 7Система оповещения клиентов K-TP15-W - фото 8

Система оповещения клиентов K-TP15-W

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Система оповещения клиентов K-TP15 Top

Характеристики товара

Описание

Принцип работы:

Клиент подходит к кассе и делает свой заказ, оплачивает его и получает пейджер. С этим пейджером клиент идет в зал, где ожидает свой заказ. Как только блюдо готово, кассир нажимает кнопку на блоке вызова. Пейджер гостя сигнализирует о том, что блюдо готово и его можно забирать. Клиент подходит к кассе, возвращает пейджер и получает свой заказ.

Особенности модели:

Отсутствует цифровая индикация на пейджере. В комплект входит 15 пейджеров и базовый блок. Имеет 3 вида оповещения о вызове вибрация, звук, световой индикатор.

Размер - блок вызова 90 x 86 x 20 мм - пейджер 105 x 5 x 17 мм - зарядное устройство 310 x 80 x 40 мм
Цвет темно-красный
Радиус приёма сигнала до 500 метров
Крепление устанавливается на стол
Рабочая частота 433,92 МГц
Материал ударопрочный пластик
Питание от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC7.5V (входит в комплект поставки)
Индикация вызова световая индикация, звук, вибрация
Особенности блок вызова/зарядная станция, 15 пейджеров

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