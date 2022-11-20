Товар в корзине. Перейти
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - фото 1

Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Система сидений на 3 места Alice Bench, лен
Система сидений на 3 места Alice Bench, лен
Следующий Система сидений на 5 мест Alice Bench, антрацит
Система сидений на 3 места Alice Bench, лен

Характеристики товара

Описание

Ширина: 2020 мм

Глубина: 520 мм

Высота: 820 мм

Материал: сталь, технополимер

Система сидений от дизайнеров Centro Stile Scab подходит для актовых залов и залов ожидания, изготовлена из прочного технополимера, основание из стальной рамы.

Сидения изготовлены из огнестойкого технополимера.

Каркас выполнен из стали с алюминиевым покрытием.

Данная модель предназначена для использования в помещении.

Вес брутто: 32,3 кг
В упаковке 1 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

Популярные варианты обивки

Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете WhiteWhite
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете 1818
Система сидений на 4 места Alice Bench, светло-серый - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Стул Eames DSR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR желтый

Стол Harmony Extendable Настоящее фото товара Стол Harmony Extendable , произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена
6

Стол Harmony Extendable

Полукресло МартинНастоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
14

Полукресло Мартин

Кресло ТимНастоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
15

Кресло Тим

Кушетка массажная ОливияНастоящее фото товара Кушетка массажная Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена
5

Кушетка массажная Оливия

Другие товары из разделасекции стульев
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Секция из 3 стульев Хит Лайт - золото, ромб зеленый