Характеристики товара
Описание
Ширина: 2020 мм
Глубина: 520 мм
Высота: 820 мм
Материал: сталь, технополимер
Система сидений от дизайнеров Centro Stile Scab подходит для актовых залов и залов ожидания, изготовлена из прочного технополимера, основание из стальной рамы.
Сидения изготовлены из огнестойкого технополимера.
Каркас выполнен из стали с алюминиевым покрытием.
Данная модель предназначена для использования в помещении.
Вес брутто: 32,3 кг
В упаковке 1 шт
Основные характеристики
- Страна изготовленияИталия