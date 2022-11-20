Характеристики товара
Описание
Ширина: 150/200 см
Глубина: 65 см
Высота: 76 см
Вес: 85 кг (150 см)
Материал: чугун, дерево
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1500/2000 мм
- Глубина650 мм
- Вес85 кг
- Материал каркасачугун
- Материал сиденьядерево
Ширина: 150/200 см
Глубина: 65 см
Высота: 76 см
Вес: 85 кг (150 см)
Материал: чугун, дерево
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