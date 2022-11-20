Товар в корзине. Перейти
Скамейка чугунная Ретро - фото 1

Скамейка чугунная Ретро

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамейка чугунная Верба
Скамейка чугунная Верба
Следующий Стойка PROBARRIER
Скамейка чугунная Верба

Характеристики товара

Описание

Ширина: 150/200 см

Глубина: 65 см

Высота: 76 см

Вес: 85 кг (150 см)

Материал: чугун, дерево

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1500/2000 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес85 кг
  • Материал каркасачугун
  • Материал сиденьядерево

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 100 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №3, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Dunas №3

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Полукресло пластиковое Alice, хром, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Полукресло пластиковое Alice, хром, тортора

Настоящее фото товара Урна деревянная с анкерами, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12

Урна деревянная с анкерами

Настоящее фото товара Урна шестигранная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
11

Урна шестигранная

Настоящее фото товара Урна 021, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
6

Урна 021

Настоящее фото товара Урна 022, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Урна 022

Стеллаж МартинНастоящее фото товара Стеллаж Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
9

Стеллаж Мартин

Другие товары из разделадля благоустройства территории
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Кристалл,180 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Урна для торговых центров Кристалл,180 литров

Настоящее фото товара Урна для мусора Анкара с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Урна для мусора Анкара с внутренним ведром

Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
10

Металлическая урна Уличная

Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
11

Урна уличная металлическая Бюджет

Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Урна для мусора уличная Титан

Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Урна уличная опрокидывающаяся УК-1

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
15

Урна из нержавеющей стали Мадрид

Урна уличная КосмосНастоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
10

Урна уличная Космос

Настоящее фото товара Урна уличная Космос малая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
8

Урна уличная Космос малая