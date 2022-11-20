Характеристики товара
Описание
Ширина: 150/300 см
Глубина: 70 см
Высота: 83 см
Вес: 66 кг (150 см)
Материал: чугун, дерево
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина1500/3000 мм
- Глубина700 мм
- Вес66 кг
- Материал каркасачугун
- Материал сиденьядерево
Ширина: 150/300 см
Глубина: 70 см
Высота: 83 см
Вес: 66 кг (150 см)
Материал: чугун, дерево
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