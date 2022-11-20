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Скамейка чугунная Верба - фото 1

Скамейка чугунная Верба

14 оценок
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Скамейка парковая №14

Характеристики товара

Описание

Ширина: 150/300 см

Глубина: 70 см

Высота: 83 см

Вес: 66 кг (150 см)

Материал: чугун, дерево

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина1500/3000 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес66 кг
  • Материал каркасачугун
  • Материал сиденьядерево

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