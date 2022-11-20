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Скамейка Джаз - фото 1

Скамейка Джаз

13 оценок
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Скамейка Вальтер

Характеристики товара

Описание

Длина: 180 см

Высота: 84 см

Ширина: 58 см

Материал: сталь/дерево

Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.

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