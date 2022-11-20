Характеристики товара
Описание
Длина: 180 см
Высота: 110 см
Ширина: 125 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
Длина: 180 см
Высота: 110 см
Ширина: 125 см
Материал: сталь/дерево
Крепление к земле анкерное/ возможна установка без крепления.
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