Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина700 мм
- Длина1500/2000 мм
- Вес40 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Столешница слэб №34
Столешница слэб №7
Столешница слэб №2
Столешница слэб №13
Столешница слэб №3
Стол складной круглый 150/74
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Металлическая урна Уличная
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Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
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