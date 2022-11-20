Товар в корзине. Перейти
Скамейка Французская лоза с подлокотником - фото 1Скамейка Французская лоза с подлокотником - фото 2Скамейка Французская лоза с подлокотником - фото 3Скамейка Французская лоза с подлокотником - фото 4

Скамейка Французская лоза с подлокотником

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамейка Классик с подлокотниками
Скамейка Классик с подлокотниками
Следующий Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Скамейка Классик с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 100 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Столешница слэб №34, произведённого компанией ChiedoCover
от69 600
9

Столешница слэб №34

Настоящее фото товара Столешница слэб №7, произведённого компанией ChiedoCover
от33 900
14

Столешница слэб №7

Настоящее фото товара Столешница слэб №2, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
11

Столешница слэб №2

Настоящее фото товара Столешница слэб №13, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690
9

Столешница слэб №13

Настоящее фото товара Столешница слэб №3, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
12

Столешница слэб №3

Стол складной круглый 150/74Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99022
18 990 ₽Оптовая цена
5

Стол складной круглый 150/74

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
5

Табурет Лофт-11 Н, старинный орех

Другие товары из разделадля благоустройства территории
Настоящее фото товара Урна для мусора Анкара с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Урна для мусора Анкара с внутренним ведром

Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
10

Металлическая урна Уличная

Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
11

Урна уличная металлическая Бюджет

Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Урна для мусора уличная Титан

Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Урна уличная опрокидывающаяся УК-1

Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
15

Урна из нержавеющей стали Мадрид

Урна уличная КосмосНастоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
10

Урна уличная Космос

Настоящее фото товара Урна уличная Космос малая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
8

Урна уличная Космос малая

Настоящее фото товара Урна цилиндрическая Балтика, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
5

Урна цилиндрическая Балтика