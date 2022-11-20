Характеристики товара
Описание
Кованая скамейка с оригинальным дизайном – то, что отлично подойдет для зоны отдыха на дачном участке. Удобное сиденье с слегка изогнутым основанием. Каркас скамейки – металлический профиль. Он надежен и долговечен. Сверху покрыт черной эмалью для придания эстетичного вида и защиты от коррозии.
Материал сиденья и спинки – брус из хвойных пород. Дерево пропитано светлой или темной морилкой. Сверху покрыто яхтным лаком, защищающим от неблагоприятных погодных условий.
Оригинальный дизайн подлокотников и ножек. Декоративные элементы придают скамейке неповторимый вид. Она прекрасно впишется в пространство обеденной зоны и зоны отдыха.
Поставляется в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина820 мм
- Длина1500/2000 мм
- Вес40 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево