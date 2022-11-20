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Скамейка Летняя садовая

14 оценок
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Скамья чугунная Немец

Характеристики товара

Описание

Кованая скамейка с оригинальным дизайном – то, что отлично подойдет для зоны отдыха на дачном участке. Удобное сиденье с слегка изогнутым основанием. Каркас скамейки – металлический профиль. Он надежен и долговечен. Сверху покрыт черной эмалью для придания эстетичного вида и защиты от коррозии.

Материал сиденья и спинки – брус из хвойных пород. Дерево пропитано светлой или темной морилкой. Сверху покрыто яхтным лаком, защищающим от неблагоприятных погодных условий.

Оригинальный дизайн подлокотников и ножек. Декоративные элементы придают скамейке неповторимый вид. Она прекрасно впишется в пространство обеденной зоны и зоны отдыха.

Поставляется в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина820 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

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