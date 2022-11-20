Характеристики товара
Описание
Подходит как для дачи и сада, так и для муниципальных парков и общественных мест.
Узор чугунных опор выполнен в виде силуэтов лебедей, что придаёт скамейке элегантность и калоритность.
Она сочетает в себе основательность, которую придают чугунные опоры, и легкость, которая достигнута за счет неповторимого ажурного рисунка.
Высота сидушки 40 см.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина600 мм
- Длина1500/2000 мм
- Вес160 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево