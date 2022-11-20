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Скамейка парковая чугунная Лебеди - фото 1Скамейка парковая чугунная Лебеди - фото 2

Скамейка парковая чугунная Лебеди

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подходит как для дачи и сада, так и для муниципальных парков и общественных мест.
Узор чугунных опор выполнен в виде силуэтов лебедей, что придаёт скамейке элегантность и калоритность.
Она сочетает в себе основательность, которую придают чугунные опоры, и легкость, которая достигнута за счет неповторимого ажурного рисунка.
Высота сидушки 40 см.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес160 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

Варианты каркаса

Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете БелыйБелый
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете ТитанТитан
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете БронзаБронза
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете ШампаньШампань
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете СереброСеребро
Скамейка парковая чугунная Лебеди - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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