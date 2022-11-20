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Скамейка парковая со спинкой №2 - фото 1

Скамейка парковая со спинкой №2

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 200 см

Глубина: 68 см

Высота: 90 см

Вес: 165 кг

Материал: фибробетон, дерево

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина2000 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес165 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяфибробетон

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