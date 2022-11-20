Характеристики товара
Описание
Ширина: 200 см
Глубина: 68 см
Высота: 90 см
Вес: 165 кг
Материал: фибробетон, дерево
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина2000 мм
- Глубина680 мм
- Вес165 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяфибробетон
Ширина: 200 см
Глубина: 68 см
Высота: 90 см
Вес: 165 кг
Материал: фибробетон, дерево
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