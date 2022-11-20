Характеристики товара
Описание
Удобное и практичное изделие с прекрасным внешним видом для парковой зоны или загородного дома. Изделие выполнено из прочного и качественного полимера, при правильной эксплуатации данное изделие прослужит вам долгие годы. Изделие имеет легкий вес, что делает его удобным в хранении и транспортировке.
Нагрузка – 240 кг;
Вес – 5,7 кг;
Размеры изделия (ДхШхВ) – 1150х600х810 мм;
Размеры упаковки (ДхШхВ) – 1300х2200 мм;
Вид упаковки – мешок п/эт.;
Объём упаковки – 0.593 м3;
Упаковка – 1 штука.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина600 мм
- Длина1150 мм