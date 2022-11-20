Товар в корзине. Перейти
Скамейка пластиковая Комфорт - фото 1

Скамейка пластиковая Комфорт

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло - шезлонг Альбатрос-2, бежевое
Кресло - шезлонг Альбатрос-2, бежевое
Следующий Шезлонг Сантьяго
Кресло - шезлонг Альбатрос-2, бежевое

Характеристики товара

Описание

Удобное и практичное изделие с прекрасным внешним видом для парковой зоны или загородного дома. Изделие выполнено из прочного и качественного полимера, при правильной эксплуатации данное изделие прослужит вам долгие годы. Изделие имеет легкий вес, что делает его удобным в хранении и транспортировке.

Нагрузка – 240 кг;
Вес – 5,7 кг;
Размеры изделия (ДхШхВ) – 1150х600х810 мм;
Размеры упаковки (ДхШхВ) – 1300х2200 мм;
Вид упаковки – мешок п/эт.;
Объём упаковки – 0.593 м3;
Упаковка – 1 штука.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1150 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 100 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Стул DSW бирюзовый x4Настоящее фото товара Стул DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29040
16 990 ₽Оптовая цена
12

Стул DSW бирюзовый x4

Настоящее фото товара Стул Kenner 152 KR, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 440
Оптовая цена
5

Стул Kenner 152 KR, серый/ черный каркас

Настоящее фото товара Елка из шишек Снежная Красавица 51 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
9

Елка из шишек Снежная Красавица 51 см

Барный стул Green коричневая кожаНастоящее фото товара Барный стул Green коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
6

Барный стул Green коричневая кожа

В наличии 40 шт.
Стул Диамант пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Диамант пластиковый, жемчужный

Стул пластиковый Maxi Diva, оранжевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Maxi Diva, оранжевый

В наличии 1 шт.
Стул пластиковый Ginevra, ленНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Ginevra, лен

В наличии 11 шт.
Другие товары из разделастулья для кафе и ресторанов
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками