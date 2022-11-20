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          Фотография Скамейка пластиковая со спинкой, сине-зеленая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Скамейка пластиковая со спинкой, сине-зеленая

          4.2
          Оптовая цена
          от 3 590 ₽
          При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Скамейка пластиковая со спинкой, сине-зеленая
          Скамейка пластиковая со спинкой, сине-зеленая
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          Скамейка пластиковая со спинкой, сине-зеленая

          4.2
          3590 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота698 мм
          • Ширина1200 мм
          • Глубина490 мм
          • Материал каркасапластик
          • Материал сиденьяпластик

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