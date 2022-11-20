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          Фотография Скамейка садовая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Скамейка садовая

          4.2
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          от 490 ₽
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          Скамейка садовая

          4.2
          490 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Материалдерево

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