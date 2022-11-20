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Скамейка садовая Лиссабон - фото 1Скамейка садовая Лиссабон - фото 2

Скамейка садовая Лиссабон

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эта изящная скамейка имеет привлекательный внешний вид, для ее производства используется художественное литье. Высокое качество позволяет изделию стать украшением окружающего ландшафта.
Небольшая модель предназначена скорее для частного использования, конструкция из состаренного чугуна и дерева оттенка палисандра подойдет для дачи. На такой скамье удобно отдыхать в дружеской компании.
Художественное чугунное литье, позволит скамейке не только выполнять свою функцию но и стать украшением вашего сада.

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина1300 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

Варианты каркаса

Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете БелыйБелый
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете ТитанТитан
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете БронзаБронза
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете ШампаньШампань
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете СереброСеребро
Скамейка садовая Лиссабон - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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