Характеристики товара
Описание
Эта изящная скамейка имеет привлекательный внешний вид, для ее производства используется художественное литье. Высокое качество позволяет изделию стать украшением окружающего ландшафта.
Небольшая модель предназначена скорее для частного использования, конструкция из состаренного чугуна и дерева оттенка палисандра подойдет для дачи. На такой скамье удобно отдыхать в дружеской компании.
Художественное чугунное литье, позволит скамейке не только выполнять свою функцию но и стать украшением вашего сада.
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина550 мм
- Длина1300 мм
- Вес32 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево