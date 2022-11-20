Фотография Скамейка складная Кейт 180 белая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамейка складная Кейт 180 белая

4.5
Оптовая цена
от 3 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамейка складная Кейт 180 белая
Скамейка складная Кейт 180 белая
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Скамейка складная Кейт 180 белая

4.5
3590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Цветбелый
  • Ширина1830 мм
  • Глубина280 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка250

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