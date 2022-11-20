Фотография Скамейка складная Кейт 180 коричневая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамейка складная Кейт 180 коричневая

4.5
Оптовая цена
от 3 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамейка складная Кейт 180 коричневая
Скамейка складная Кейт 180 коричневая
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Скамейка складная Кейт 180 коричневая

4.5
3790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Цветкоричневый
  • Ширина1830 мм
  • Глубина280 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка250

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