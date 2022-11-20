Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 151 x 72 x 10 см
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1480 мм
- Глубина310 мм
- Вес21 кг
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 151 x 72 x 10 см
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