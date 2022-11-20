Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина980 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки8.90 кг
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2