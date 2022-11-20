Товар в корзине. Перейти
Скамья Берта бежевая - фото 1Скамья Берта бежевая - фото 2Скамья Берта бежевая - фото 3

Скамья Берта бежевая

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Следующий Секция стульев 01
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина980 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки8.90 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 37

Чехол 25Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 25

Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 10

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 67

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 02, бордовый

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Чехол 48, красныйНастоящее фото товара Чехол 48, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от490
9

Чехол 48, красный

Другие товары из разделапрочее
Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2