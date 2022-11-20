Характеристики товара
Описание
Каркас: массив бука, морилка светлый орех
Обивка: твид Estetica moonstone
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Ширина410 мм
- Высота600 мм
- Материалткань, бук
Каркас: массив бука, морилка светлый орех
Обивка: твид Estetica moonstone
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