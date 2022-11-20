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Скамья Браун

Артикул: CH-049-723
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: массив бука, морилка светлый орех
Обивка: твид Estetica moonstone

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Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота600 мм
  • Материалткань, бук

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