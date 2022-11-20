Товар в корзине. Перейти
Скамья Браун, твид Estetica moonstone - фото 1Скамья Браун, твид Estetica moonstone - фото 2Скамья Браун, твид Estetica moonstone - фото 3Скамья Браун, твид Estetica moonstone - фото 4

Скамья Браун, твид Estetica moonstone

Артикул: CH-049-723
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Нагпур боковой на роликах, серый
Стол Нагпур боковой на роликах, серый
Следующий Тележка для прямоугольных столов
Стол Нагпур боковой на роликах, серый

Характеристики товара

Описание

Каркас: массив бука, морилка светлый орех
Обивка: твид Estetica moonstone

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота600 мм
  • Материалткань, бук

Похожие товары

Скамья Вилвуд, 3х-местнаяНастоящее фото товара Скамья Вилвуд, 3х-местная, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
7

Скамья Вилвуд, 3х-местная

Лавка садовая Райт ФитоНастоящее фото товара Лавка садовая Райт Фито, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена
5

Лавка садовая Райт Фито

Скамейка Бульвар с подлокотникомНастоящее фото товара Скамейка Бульвар с подлокотником, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
16

Скамейка Бульвар с подлокотником

Скамейка металлическая СП со спинкойНастоящее фото товара Скамейка металлическая СП со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
3

Скамейка металлическая СП со спинкой

Скамейка парковая ФерганаНастоящее фото товара Скамейка парковая Фергана, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
4

Скамейка парковая Фергана

Скамья металлическая с подлокотниками Квартал-2Настоящее фото товара Скамья металлическая с подлокотниками Квартал-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
3

Скамья металлическая с подлокотниками Квартал-2

Скамейка металлическая ЛПРНастоящее фото товара Скамейка металлическая ЛПР, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
11

Скамейка металлическая ЛПР

Садовая скамейка ФлоренцияНастоящее фото товара Садовая скамейка Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
2

Садовая скамейка Флоренция

Скамейка бетонная со спинкойНастоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
8

Скамейка бетонная со спинкой

Скамейка ЛДСПНастоящее фото товара Скамейка ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
21

Скамейка ЛДСП

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
21

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный

Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
6Хит

Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000

Стол обеденный ДемирНастоящее фото товара Стол обеденный Демир, произведённого компанией ChiedoCover
110 390
Оптовая цена
8

Стол обеденный Демир

Стол складной Бани, пластиковыйНастоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
2

Стол складной Бани, пластиковый

В наличии 100 шт.
Стол Катмай, дуб беленый, массивНастоящее фото товара Стол Катмай, дуб беленый, массив, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
14

Стол Катмай, дуб беленый, массив

Стол Олден, дуб натуральный, массив дубаНастоящее фото товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
6

Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба

В наличии 4 шт.
Обеденный стол Ханой 220 смНастоящее фото товара Обеденный стол Ханой 220 см, произведённого компанией ChiedoCover
от508 990
Оптовая цена
15

Обеденный стол Ханой 220 см

Другие товары из разделаоборудование
Тележка для круглых столовНастоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
22

Тележка для круглых столов

Тележка для малых прямоугольных столовНастоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900
16

Тележка для малых прямоугольных столов

Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
6

Тележка для стульев

Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглаяНастоящее фото товара Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
17

Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая