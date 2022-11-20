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Скамья Бруна - фото 1Скамья Бруна - фото 2

Скамья Бруна

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 21 кг
Габариты упаковки: 151 x 63 x 7 см

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина1500 мм
  • Вес18 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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