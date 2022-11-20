Характеристики товара
Описание
Металлические детали отлиты из чугуна на автоматической формовочной линии'Belloi&Romagnoli' (Италия), что практически полностью исключает литейные дефекты. Окрашены методом порошкового напыления - одна из самых современных технологий на сегодняшний день.
Вся конструкция легко собирается на анодированной мебельной стяжке, гарантирующей высокую прочность.
Чугунная скамья поставляется в картонной упаковке (три короба), что делает возможным её перевозку в легковом автомобиле.
Базовый цвет реек скамеек - 'Махагон' (темно-красное вино), металлических опор - 'Медный антик' (бронзово-желтый)
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина750 мм
- Длина2000/3000 мм
- Вес70 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево