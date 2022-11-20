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Скамья чугунная парковая Барселона - фото 1Скамья чугунная парковая Барселона - фото 2

Скамья чугунная парковая Барселона

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлические детали отлиты из чугуна на автоматической формовочной линии'Belloi&Romagnoli' (Италия), что практически полностью исключает литейные дефекты. Окрашены методом порошкового напыления - одна из самых современных технологий на сегодняшний день.

Вся конструкция легко собирается на анодированной мебельной стяжке, гарантирующей высокую прочность.
Чугунная скамья поставляется в картонной упаковке (три короба), что делает возможным её перевозку в легковом автомобиле.
Базовый цвет реек скамеек - 'Махагон' (темно-красное вино), металлических опор - 'Медный антик' (бронзово-желтый)

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина2000/3000 мм
  • Вес70 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

Варианты каркаса

Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете БелыйБелый
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете ТитанТитан
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете БронзаБронза
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете ШампаньШампань
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете СереброСеребро
Скамья чугунная парковая Барселона - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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