Характеристики товара
Описание
В наличии
Скамья 2400*570*940 10 шт
Скамья 2700*570*940 2 шт
Скамья 2000*570*940 1 шт
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина570 мм
- Высота940 мм
- ОбивкаКорона коричневая
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
В наличии
Скамья 2400*570*940 10 шт
Скамья 2700*570*940 2 шт
Скамья 2000*570*940 1 шт
|Ширинамм
|Глубинамм
|Высотамм
|Оптовая цена₽
|2400
|570
|940
|7590
|2700
|570
|940
|8390
|2000
|570
|940
|6990
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