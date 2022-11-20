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Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза - фото 1Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза - фото 2Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза - фото 3Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза - фото 4Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза - фото 5

Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза

Артикул: CH-051-184
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В наличии

Скамья 2400*570*940 10 шт

Скамья 2700*570*940 2 шт

Скамья 2000*570*940 1 шт

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • ОбивкаКорона коричневая
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ширинамм Глубинамм Высотамм Оптовая цена
2400 570 940 7590
2700 570 940 8390
2000 570 940 6990

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