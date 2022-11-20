Характеристики товара
Описание
Традиционная метровая скамья в прихожую в квартиру, или на дачу с подлокотниками. Без мягкой подушки, с классическими ламелями. Каркас из натурального массива легкий и прочный, поддается реставрации подручными средствами. Подлокотники делают скамью более комфортной при сидении, позволяют легко переносить её с места на место, и придают внешнему виду законченность и основательность. Скамья поставляется в разобранном виде, её легко перевезти и собрать. Три варианта цвета отделки позволяют сделать выбор, наиболее подходящий в вашу обстановку. Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета. Не занимая много места, она всегда полезна и всегда удобно, когда она под рукой.
Основные характеристики
- Высота680 мм
- Ширина1080 мм
- Глубина385 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки10.50 кг