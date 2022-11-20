Товар в корзине. Перейти
Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат - фото 1Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат - фото 2Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат - фото 3Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат - фото 4

Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба М бежевый, серебро
Стул Самба М бежевый, серебро
Следующий Скамья для прихожей Вудбери
Стул Самба М бежевый, серебро

Характеристики товара

Описание

Традиционная метровая скамья в прихожую в квартиру, или на дачу с подлокотниками. Без мягкой подушки, с классическими ламелями. Каркас из натурального массива легкий и прочный, поддается реставрации подручными средствами. Подлокотники делают скамью более комфортной при сидении, позволяют легко переносить её с места на место, и придают внешнему виду законченность и основательность. Скамья поставляется в разобранном виде, её легко перевезти и собрать. Три варианта цвета отделки позволяют сделать выбор, наиболее подходящий в вашу обстановку. Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета. Не занимая много места, она всегда полезна и всегда удобно, когда она под рукой.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Ширина1080 мм
  • Глубина385 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки10.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтомНастоящее фото товара Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
14

Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом

Халат на молнииНастоящее фото товара Халат на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
14

Халат на молнии

Халат из флисового трикотажаНастоящее фото товара Халат из флисового трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Халат из флисового трикотажа

Халат детский из биохлопка EdgardНастоящее фото товара Халат детский из биохлопка Edgard, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Халат детский из биохлопка Edgard

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
15

Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
11

Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1