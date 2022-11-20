Товар в корзине. Перейти
Скамья для прихожей Вудбери - фото 1Скамья для прихожей Вудбери - фото 2Скамья для прихожей Вудбери - фото 3Скамья для прихожей Вудбери - фото 4Скамья для прихожей Вудбери - фото 5

Скамья для прихожей Вудбери

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат
Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат
Следующий Стул Fix Chrome черный экокожа
Скамья для прихожей с подлокотниками Барасат

Характеристики товара

Описание

Компактное место хранения в прихожую в квартиру или на дачу. Скамья дополнена мягким сиденьем. Под сиденьем есть довольно вместительный ящик для хозяйственных мелочей. Кроме того, полка из ламелей предназначена для хранения нескольких пар обуви. Каркас изготовлен из массива дерева, что делает его легким и прочным, а также поддающимся реставрации в случае необходимости. Подлокотники не только ограничивают посадочное место, создавая некоторое ощущение посадки в кресле, но и являются ручками, за которые скамью легко переносить с места на место. Поставляется в разобранном виде, легко транспортируется и собирается. Рациональная покупка. Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина1180 мм
  • Глубина410 мм
  • Материалткань, дерево, экокожа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1180 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки15 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Скамья Весна 1, произведённого компанией ChiedoCover
от55 490
Оптовая цена
11

Скамья Весна 1

Стул барный Эванс, пластиковыйНастоящее фото товара Стул барный Эванс, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул барный Эванс, пластиковый

Диффузор Ambre Noir, с полимерными палочками, 50 млНастоящее фото товара Диффузор Ambre Noir, с полимерными палочками, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
8

Диффузор Ambre Noir, с полимерными палочками, 50 мл

Столик придиванный Rodes круглыйНастоящее фото товара Столик придиванный Rodes круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
6

Столик придиванный Rodes круглый

Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ08, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
15

Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ08

Стул Amato, серо-голубойНастоящее фото товара Стул Amato, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Стул Amato, серо-голубой

В наличии 111 шт.
Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильникаНастоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1