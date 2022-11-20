Характеристики товара
Описание
Компактное место хранения в прихожую в квартиру или на дачу. Скамья дополнена мягким сиденьем. Под сиденьем есть довольно вместительный ящик для хозяйственных мелочей. Кроме того, полка из ламелей предназначена для хранения нескольких пар обуви. Каркас изготовлен из массива дерева, что делает его легким и прочным, а также поддающимся реставрации в случае необходимости. Подлокотники не только ограничивают посадочное место, создавая некоторое ощущение посадки в кресле, но и являются ручками, за которые скамью легко переносить с места на место. Поставляется в разобранном виде, легко транспортируется и собирается. Рациональная покупка. Банкетка - незаменимая вещь для дома, для дачи, для общественных мест, для школы и для кабинета.
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина1180 мм
- Глубина410 мм
- Материалткань, дерево, экокожа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1180 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки15 кг