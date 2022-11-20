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Скамья двухместная Копенгаген Тренд - фото 1

Скамья двухместная Копенгаген Тренд

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 15 кг
Габариты упаковки: 112 х 60 х 12 см

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1150 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес13 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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